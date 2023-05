La cantante Marisol sorprendió a sus seguidores al revelar entre lágrimas en el programa ‘Mande quien mande’ que no goza de una buena relación con su hijo mayor, aunque evitó entrar en detalles del motivo de su distanciamiento.

“En la música estoy en un momento súper bueno, pero no estoy en un buen momento como mamá con él (su hijo mayor). Nosotros tenemos sueños para nuestros hijos, pero a veces los hijos toman sus decisiones y, sin querer, te rompen el corazón . Lo que me queda es desearle lo mejor a mi hijo y bueno... me queda el menor”, señaló la artista evidentemente afectada.

En conversación con María Pía Copello, la vocalista de ‘Marisol y la magia del Norte’ contó detalles de su infancia y de lo complicado que fue convertirse en madre a su corta edad. “Lamentablemente no me tocó una familia feliz para toda la vida. Tuvimos que separarnos en algún momento... cada dolor, cada decepción a mí me hizo más fuerte”, señaló.

Marisol evitó revelar la razón del porqué se encuentra distanciada de su hijo. Sin embargo, dio a entender que su relación se resquebrajó al no estar de acuerdo con las decisiones que él tomó para su vida.

“Cuando tú das todo por tus hijos, cuando dejas todo por ellos, tú mismo no te permites cosas para ti y todo lo ves en función a ellos y de pronto, de la noche a la mañana, te rompen el corazón... tus sueños y los sueños para ellos se destruyen y yo soy de las personas muy radicales, a mí me criaron de una manera muy correcta y si a mí me fallas, se acabó, haces tu vida y conmigo no cuentes... pero supongo que eso será un tiempo”, relató.

