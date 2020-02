La cantante de cumbia Marisol, más conocida como la ‘Faraona’, salió en defensa de Yahaira Plasencia, quien desde su romance con Jefferson Farfán fue muy cuestionada.

“Ya le deben dejar tranquila a la señorita porque ella trabaja, también pasa sus mala noches como yo, cuando él la conoce, la conoce trabajando, no la conoció de ociosa ni vaga”, sostuvo la cantante a las cámaras de ‘Válgame’.

“De repente se le presento él un día y se enamoró (…) Lo más importantes es que ella trabaja”, agregó Marisol sobre la amiga del furbolista.

Al ser consultada por la disputa de la pensión de alimentos entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, la cumbiambera aseguró que a ella le sobraría el dinero (de los 43 mil soles) que envía el futbolista.

“Si dicen que no le alcanza, a mi si me alcanzaría esa cantidad de dinero, yo no sé si a su familia no le alcanza. En todos los hogares los gastos no son los mismos. A mí ese dinero hasta me sobraría”, manifestó.