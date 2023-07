Casi tres meses después de confesar que se encuentra distanciada de su hijo mayor, la cantante Marisol reveló al fin que el motivo que provocó este alejamiento es que su engreído se convertirá en padre a sus 26 años de edad.

La ‘Faraona de la cumbia’ hizo estas revelaciones en una entrevista para el podcast de la periodista Verónica Linares. Según explicó, la noticia que se convertiría en abuela la dejó en shock ya que quería que su hijo York Núñez estudie su maestría en el extranjero.

“Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora”, empezó contando la artista.

Marisol reveló que su hijo continúa trabajando con ella como ingeniero de sonido, sin embargo, tras conocer que se convertiría en padre, decidió botarlo de su casa para que aprenda a ser responsable.

“Le dije que termine la maestría, por qué no se esperó un año. Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar. Le dije: ‘coge lo que tengas que coger y te vas de mi casa . Mi mamá se moría, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender”, añadió la cantante.