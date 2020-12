Mario Irivarren y Vania Bludau se encuentran juntos en Miami (Estados Unidos) para pasar Año Nuevo. Esta vez, la pareja protagonizó un divertido clip sobre la sorpresa que le dio el modelo a la madre de la influencer.

En el clip que compartió Irivarren en su cuenta de Instagram, este se presenta como el regalo navideño de su suegra. “Si quieres darle un buen regalo a tu mamá, regálale un yerno como yo”, se lee en la descripción.

“Mamá, te ha llegado un regalo por Navidad. ¿Estás preparada para recibir el regalo?”, dice Bludau riéndose mientras graba y en eso aparece Mario envuelto en papel regalo. Al final, se ve a Irivarren abrazando a la mamá de Vania Bludau.

Mario Irivarren y Vania Bludau: Comparten su reencuentro con divertido clip

Luego el integrante de “Esto es guerra” contó qué fue lo que le regaló Bludau por Navidad, lo cual lo tenía bastante emocionado.

“Llegó el momento de contarles qué me regaló mi amorcito, uno de los mejores regalos que me han dado, no me lo esperaba para nada y es una cámara fotográfica, una buena cámara profesional. Yo le había comentado que quería tomar fotos de mejor calidad”, señaló el modelo en sus historias de Instagram.

Por su lado, Bludau aún no ha revelado qué fue lo que le regaló su novio. Solo compartió videos de ambos corriendo en Miami.

