Mario Irivarren se sinceró sobre la relación que tuvo con la modelo Ivana Yturbe, la cual duró casi 5 años. El modelo señaló que ambos funcionan mejor como amigos, en vez de pareja.

El integrante de “Esto es Guerra” fue consultado en una reciente entrevista a “Estás en todas” si volvería a tener una relación con Yturbe. “No no, fuera de bromas, no. Ivana y yo la tenemos clara. Terminamos porque nos dimos cuenta que no funcionábamos como pareja y nos iba mejor como amigos, y es chévere quedar en buenos términos”, afirmó el también influencer.

Mario Irivarren afirmó que Ivana Yturbe y él no funcionaban como pareja. (Estás en Todas/América)

Cabe señalar que Yturbe también ha hablado sobre el fin de su relación. “Yo me río, él se ríe porque de verdad es parte del programa y no tenemos ningún problema”, comentó la modelo sobre las canciones de amor y desamor que se dedican en una secuencia del reality de competencia.

“No tengo una mala relación con Mario, es mi compañero de trabajo. Hemos compartido cinco años y no tendríamos por qué odiarnos, ni poder estar juntos en el mismo lugar”, confesó.

Ivana Yturbe y Mario Irivarren fueron nuevamente vinculados luego que se conoció la ruptura entre la modelo y el futbolista Beto Da Silva en plena cuarentena. “La verdad es que prefiero guardarme algunas cosas para mí. El día que quiera decir algo, se los diré y si no lo hago es por algo. Cuando uno está feliz, se nota. Estoy atravesando por una etapa muy bonita y eso es lo único que les puedo comentar”, explicó la modelo hace una semana a América Espectáculos.

