Mario Irivarren utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse luego de ser blanco de críticas al ser captado empujando al actor Daniel ‘Fideito’ Menacho frente a cámaras durante la Teletón.

“Estoy acostumbrado a que nos critiquen por cualquier cosa, pero es que veces se exceden. Ahora se supone que yo empujé a ‘Fideito’, a quien tuve el gusto de conocer hoy día, supuestamente por querer salir ante cámaras un rato más. Eso no tiene ningún sentido”, empezó señalando el integrante de “Esto es Guerra”.

El actor negó que este hecho haya sido intencional, y mucho menos que se trate de un acto para tratar de figurar en las pantallas.

“Simplemente cuando tuve a Rondón adelante, me corrí hacia la derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen a ‘Fideito’, si no fuera por que me pasan el video, ni me entero”, añadió en sus historias de Instagram.

EL chico reality también le restó importancia a las fuertes críticas que ha recibido en las redes sociales. “Ya no se si reírme o molestarme porque realmente son cosas que no vienen al caso”, acotó.

Finalmente dijo que todo se encuentra bien con el actor de “De vuelta al barrio” y que – aunque no cree que haya cometido un error- le ofreció sus disculpas.

“Le he hecho llegar mis disculpas por interno si es que siente que actué de mala fe. De verdad que ni siquiera me percaté, fue un acto totalmente inconsciente”, finalizó.

