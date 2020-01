Año nuevo, look nuevo. Mario Irivarren decidió hacerse un ‘arreglito’ en su aspecto y se sometió a una cirugía de trasplante capilar para cubrir las dos profundas entradas de su cuero cabelludo.

La intervención quirúrgica se la realizó el pasado 21 de diciembre, de modo que no interfiera con sus planes de viajar a Europa junto a Ivana Yturbe.

A través de su cuenta de Instagram, Irivarren contó a sus seguidores que el procedimiento fue óptimo, y no ha sentido malestar alguno.

“Lo recomiendo al 100%, no he sentido dolor ni molestia. No hubo mayores molestias, lo único, esperar a que me crezca el pelo”, contó.

En su video, el ‘chico reality’ reveló que parte del proceso era raparse el cabello. “Me tuve que cortar el pelo porque me puse los injertos capilares. Era indispensable cortarme el pelo. Voy a dejar que el pelo vuelva a crecer, la idea es que todo crezca parejo, el pelo y los injertos que me han colocado”, señaló.

Implante capilar de Mario Irrivarren (03/01/2019)