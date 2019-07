¡Perdió los papeles! Así reaccionó Mario Irivarren cuando le preguntaron si armará vasitos en circo de 'EEG'

¡No quieren que le recuerden! El modelo Mario Irivarren expresó su molestia cuando un reportero le preguntó si "armarían vasitos" en el circo de 'Esto es guerra'.

"De hecho va estar la campana y van a estar los vasos", le dijo el reportero de 'Magaly TV, La firme' tratando ironizar con las 'especialidades' de los 'guerreros' en plena conferencia de prensa.

"No, lo vasos no... Siempre nos molestan con el tema de las tuerquitas y los vasos y hay que resaltar, primero, que no hacemos ese juego hace cinco años. Habrá competencias complicadas, según lo que me ha explicado Peter Fajardo (productor)", dijo Mario Irivarren.

Asimismo, el participante de 'Esto es guerra' retó al hombre de prensa a realizar este juego, ya que asegura no es fácil. " Yo quiero ver a la gente que pueda hacerlo y me encantaría verte a ti (reportero), ¿qué opinan ustedes?", indicó.



TE PUEDE INTERESAR: