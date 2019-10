Luego que el español Fabio Agostini revelara que Nicola Porcella se habría metido en la relación entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren, el ‘chico reality’ se pronunció al respecto. En conversación con ‘Magaly TV La Firme’, el participante de ‘Esto es Guerra’ negó categóricamente lo mencionado en ‘El Valor de la Verdad’.

“Sí vi el programa, mencionaron mi nombre como ochenta veces. Ahora, yo estuve ahí y te puedo asegurar que esa situación nunca se dio. Puedes preguntarle a Fabio a Nicola. No. Finalmente, igual te diga lo que te diga, seguirán hablando y especulando”, precisó.

Asimismo, Irivarren señaló que Agostini se disculpó con él y que está acostumbrado a que lo involucren en este tipo de situaciones.

“Fabio me escribió y se disculpó conmigo. Me dijo que en su momento que se trabó y se confundió. Ya estoy acostumbrado que siempre me quieran involucrar en todo, me tiene sin cuidado. Todo está perfecto (Con Nicola e Ivana). Lamentablemente siempre es así el tema, yo sé que van a hablar. Yo sinceramente ni veo. Acepto las disculpas de Fabio, entiendo que se trabó. Pregúntale a él o a Nicola”, agregó.