Mario Irivarren ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su faceta de cantante y músico al compartir algunos videos donde muestra su talento. Es así que en una reciente entrevista a ‘Estás en todas’ habló sobre la guitarra y lo que significa para él este instrumento.

“Yo sé tocar más o menos la guitarra desde los 16 años, pero a un nivel muy básico. Ni me acuerdo quién dejó una guitarra por ahí. Entonces, dije ‘vamos a ver, qué es esta cosa’”, contó.

Es así que se animó a pisar un estudio de grabación para un reto para ‘En boca de todos’ y habló de su supuesta lanzamiento musical. “Mi lanzamiento musical a nivel mundial con esta canción de Camilo, si él ya luego quiere cantar conmigo, ya arreglas tú”, bromeó el chico reality al reportero.

La ex pareja de Ivana Yturbe señaló que para él la música es un hobby. “Han exagerado un poquito con la nota, no me voy a lanzar de cantante ni dedicar a la música. Una pasión, algo que he desarrollado ahora en cuarentena”, agregó.

“Me desestresa, me alivia, me hace olvidar de los problemas, del estrés del día al día. Llego a mi casa, veo mi guitarra al lado de mi cama, prendo un par de velas y empiezo a tocar”, señaló como respuesta al nuevo plan que tiene tras el trabajo.

Mario Irivarren habla sobre ser cantante

Sobre su lado romántico, Mario Irivarren afirmó que estar cerca a un instrumento musical lo ha vuelto más sentimental. “La cuarentena me ha hecho replantear un poco todo. Mi forma de pensar, mi forma de sentir. Ha sido un año de reflexión”, contó.

Del mismo modo, Irivarren se animó a grabar un tema con Juan Carlos Fernández para “En boca de todos” y le gustó. “Me ha gustado. La música sí es totalmente tocada por mí. Sobre la voz sí les dije que tenían que arreglarla un poquito porque no poseo una gran voz, pero quería aceptar el reto”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Irivarren le confesó a Melissa Loza que era su amor platónico

Mario Irivarren le confesó a Melissa Loza que era su amor platónico (Estás en Todas / América TV)