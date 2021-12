Luego de la gran final que tuvo como ganador al equipo de los “Guerreros”, el programa “Esto es Guerra” presentó este miércoles una edición especial con los ganadores de los “Premios EEG 2021″.

Uno de los reconocimientos que más llamó la atención fue la que obtuvo Mario Irivarren. El integrante de los “Combatientes” fue elegido como el más inteligente del reality de competencia.

El joven influencer fue nominado en esta categoría junto a Patricio Parodi, Said Palao y Hugo García. Mario Irivarren agradeció la distinción y admitió que también estaba sorprendido.

“Me voy contento porque hasta ahora solo he ganado el premio al más tramposo y al más renegón. Este es el primer premio bonito, una nueva categoría y me voy contento”, señaló.

Otro de los personajes que destacó en esta temporada fue Hugo García que se llevó el premio en la categoría de “El más guapo 2021″. Recordemos que el modelo también fue nominado hace unos meses a “Los 100 rostros más bellos del mundo 2021″, concurso organizado por TC Candler.

