Mario Irivarren usó sus redes sociales para denunciar públicamente que esta siendo víctima de un ‘reglaje’. A través de unos videos que compartió en su cuenta de Instagram, el exchico reality mostró que unos autos que lo persiguen continuamente y hasta se estacionan afuera de su casa, pero é no entiende con qué finalidad.

“Miren mi gente, así los tengo todos los días, plantados en la puerta de mi casa. Literal, no puedo salir tranquilo de la ducha, porque salgo calato y me graban”, indicó para luego poner unas imágenes de días pasados en las que captó al mismo auto cuando salía del clínica con su mamá.

Minutos después, volvió a grabar los exteriores de su vivienda, mostrando que el vehículo ya se había ido. “Ya se fueron porque se dieron cuenta que los grabé, pero así es todos los días, están ahí. Ayer todo el día plantados, hoy todo el día plantados. Yo ya no sé diferenciar si son los de las cámaras o si me están marcando”, agregó.

El novio de Vania Bludau recordó también que, hace unos años, vivió un terrible momento al ser encañonado por unos delincuentes que bajaron de un auto que también lo perseguía y del que ni intentó escapar al pensar que eran personas de la prensa que querían grabarlo.

“Hace un par de años, igualito. Me siguió un carro, yo bien confiado que eran las cámaras, ni me preocupé. Se bajaron dos patas con una pistola y me apuntaron en la cabeza y me robaron todo. Es una situación estresante, insoportable”, manifestó.

“Yo tengo que vivir asumiendo que son personas de las cámaras y ¿ qué va a pasar cuando vuelvan a ser delincuentes que me quieren robar? ¿Cómo los diferencio? (...) No puede ser que distintos carros te persigan todos los días. Yo a partir de ahora voy a grabarlos, voy a tomarle foto a la placa y la voy a publicar, porque esto ya tiene que tener un límite”, dijo indignado.

“Uno tiene que tener derecho a tener privacidad al menos en su propia casa. No puede ser posible que yo no pueda salir de mi baño, tranquilo, porque no sé si hay una cámara ahí, plantada, grabándome. No hay derecho”, finalizó Mario Irivarren.

