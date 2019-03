Mario Irivarren bromea tras ingreso de Ivanna Yturbe a 'EEG' y espera que lo salude [VIDEO]

Mario Irivarren se mostró sorprendido por la aparición de su ex pareja Ivanna Yturbe como integrante de 'Esto es guerra'. En una entrevista con América Espectáculos, el guerrero manifestó que ella es como cualquier competidor en el reality.

"Me causó cierta risa, porque no me imaginaba (su ingreso). Yo pensaba que iba a entrar Michela, Michelle, Melissa, pero nadie se imaginaba y yo tampoco", precisó Irrivaren.

En otro momento, el capitán de los 'retadores' bromeó y se puso a 'llorar' pero luego comenzó a reírse y hasta reclamó a Yvanna por qué no saludó a los guerreros a su ingreso al programa de competencias.

"Creo que estaba muy nerviosa y me imagino que lo corregirá como se debe, yo hablo por los muchachos y tiene que saludar con su besito", precisó y no descartó saludarla de beso. "¿Le darías un besito?", preguntó el reportero. "Por supuesto", respondió el guerrero.

No obstante aclaró que sus bromas no tienen como propósito provocar al futbolista Jefferson Farfán, actual pareja de Ivanna Yturbe.

"¿Qué intención tendría de provocar a la gente?... qué aburrido vivir así", precisó y aclaró que tratará a la modelo al igual que otro competidor del espacio de América TV.

Eso sí, descartó de forma contundente volver a retomar su relación amorosa con Ivanna Yturbe. "La historia está para La rosa de Guadalupe o para Netflix... pero ahí sí cobro derechos", indicó.