Mario Hart: "Quiero volver a un 'reality' pero como conductor"

¡Quiere volver a la televisión! Mario Hart no descartó regresar a un 'reality' juvenil pero aclaró que no le gustaría competir, sino estrenar una nueva faceta como conductor.

El ex participante de "Combate" dijo que su paso por los programas de competencia le han ayudado a desenvolverse mejor frente a una cámara, por lo que le gustaría continuar aprendiendo.

"No he recibido propuestas hasta el momento, pero estoy dispuesto cuando me llamen. Por el momento me abocaré a las carreras de automóviles, participaré en un rally en Santiago de Chile y también vuelvo a la música", sostuvo Mario Hart.

El cantante viene de disfrutar unas vacaciones con su esposa, la modelo Korina Rivadeneira, con quien pasó Año Nuevo disfrutando de las bellas playas del norte del Perú.