Luego que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara el adelanto de elecciones al Congreso de la República para el 2020, comienzan a conocerse los rostros de quienes pretenderían aspirar a un escaño en el Parlamento.

Este es el caso de Mario Hart, quien en el pasado ya había mostrado sus intenciones de convertirse en congresista, pero ¿qué dijo cuando se le consultó si postularía en esta oportunidad?

Durante una entrevista concedida a Radio Capital, el corredor de autos aseguró que más de un partido político ha estado interesado en que ingrese a la política e incluso explicó que ya tenía en mente algunas problemáticas para ser atendidas.

“He sido tentado en diferentes oportunidades, no solo para el Congreso, para lanzarme como congresista, sino como regidor en algún momento (...) Me interesó en algún momento las propuestas que me hicieron de lo que podría yo llegar a hacer, enfocarme en el deporte, apoyar a los deportistas”, señaló.

Sin embargo, el exchico reality dijo que- al menos en estas elecciones- no participaría pues precisó que “no se siente preparado” para esta labor y, por el momento, está enfocado en su carrera de cantante.

“Por ahora no (quiero postular), ahora estoy enfocado en sacar adelante mi música y así poder mantenerme fuera del espectáculo”, expresó el esposo de Korina Rivadeneira.

Finalmente, Hart no descartó que en un futuro pueda volver a interesarse en la política y lanzarse a algún cargo sea en el Congreso o a algún municipio como regidor.

"Yo creo que por ahora no es el momento (postular a las elecciones), no me llama mucho la atención, no me siento preparado como para hacerme de un cargo político (...) lo que no quita que más adelante, a lo mejor, me pueda llamar la atención, y con la debida preparación... pueda tentarlo“, concluyó.

Este miércoles, el organismo electoral publicó en el diario oficial El Peruano el cierre del padrón electoral y fijó para el próximo 26 de enero del 2020 un nuevo proceso de elecciones congresales.