Mario Hart sobre el Perú vs. Nueva Zelanda: “Hoy día volvemos a ser una sola voz” [VIDEO]

A tan solo unas horas del Perú vs. Nueva Zelanda , todos se han unido para alentar a la selección peruana , y Mario Hart no ha sido la excepción. El piloto peruano no perdió la oportunidad y mostró su apoyo a la blanquirroja en Instagram .

Hart animó al equipo dirigido por Ricardo Gareca con su canción 'Vamos Perú', la cual compartió junto a un mensaje en su cuenta oficial de esta red social.

“Hoy día volvemos a unirnos. Hoy día volvemos a ser una sola voz!!! Hoy día todos somos #VamosPerú CARA**!”, escribió el esposo de Korina Rivadeneira.

Como se recuerda, Mario Hart inicialmente lanzó este tema originalmente para animar a la selección durante su encuentro contra Argentina en la bombonera.