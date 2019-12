El esperado reencuentro entre Leslie Shaw y su ex Mario Hart en la última gala de ‘El Dúo Perfecto’ no logró concretarse. ¿El motivo? El ‘exguerrero’ evitó a toda costa estar cara a cara con la rubia y decidió encerrarse en su camerino hasta que termine su participación.

Como se recuerda, Shaw y Hart tenían que cumplir el reto de cantar juntos. Pese al desplante, la intérprete de ‘La Faldita’ sacó cara por ambos y subió al escenario sola.

Sin embargo, no perdió la oportunidad para pronunciarse sobre lo ocurrido. “¿Qué habrá pasado? Habrá tenido un accidente”, ironizó.

Agregó también que no cree que la ausencia de Hart fuera causada por su actual pareja, la venezolana Korina Rivadeneira.

No obstante, Leslie agradeció la oportunidad de volver a presentarse en el set de Gisela Valcárcel. Esta vez para promocionar su nuevo tema ‘Bombón’.

“Contenta me encanta estar aquí, me gusta estar un rato compartiendo me gusta el show, trato de verlo y en vivo es mejor”, dijo a América Espectáculos.

Leslie Shaw sobre Mario Hart