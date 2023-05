El escándalo de infidelidad que protagonizaron Jossmery Toledo y Paolo Hurtado continúa desatando reacciones en el mundo del espectáculo, y Mario Hart fue una de las figuras que salió a cuestionar a la expolicía por involucrarse con un futbolista casado.

“Increíble. Lo que más me sorprende en realidad es lo que dice Jossmery Toledo: ‘Yo por mis valores estoy soltera’. Yo te pregunto: ‘¿Tú por tus valores porque no te inhibiste de meterte en una relación?’”, cuestionó el exchico reality en ‘Mande quien mande’.





Magaly destruye a Mario Hart:

Tras escuchar la opinión de Mario Hart, Magaly Medina arremetió en su contra al recordar que antes de tener una relación con Korina Rivadeneira, fue acusado de serle infiel a Leslie Shaw con Olinda Castañeda.

“A veces a la gente se le olvida, tienen amnesia selectiva, entonces para hablar de valores e infidelidad hay que revisar un poco nuestro pasado. Sobretodo cuando fuiste tremendamente infiel. Ahora a venir a hablar de Jossmery, que no tiene valores y cuestionarla, eso en boca de Mario Hart a mí no me suena agradable, a mí me hace mucho ruido ”, cuestionó la ‘Urraca’.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ consideró que Mario Hart no tiene autoridad moral para cuestionar a las personas infieles porque en algún momento de su vida también fue acusado de engañar a su pareja.

“Para ser opinólogo, para opinar con base sobre la vida privada de otro hay que tener una vida más o menos decente. Le soplaron mal por el audífono, eso debió decirlo María Pía Copello”, cuestionó.