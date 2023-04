Luego que Korina Rivadeneira dijera en sus redes sociales que se encontraba exhausta emocional y psicológicamente con la maternidad y que confesara que les gritó a uno de sus dos hijos -algo que nunca pensó hacer-, su esposo, Mario Hart, señaló que no comparte la ‘crianza moderna’ que aplica su pareja.

En declaraciones para América Espectáculos, Hart explicó que ‘choca’ muchas veces con Korina porque es tradicional y no entiende la crianza moderna.

“Yo lo apoyo al 100%, estos temas de la educación y enseñanza respetuosa, yo choco mucho con ella porque hay cosas que me parecen ilógicas en la forma de crianza moderna, yo soy muy tradicional y a mi me criaron de una manera, mis padres me hicieron bien”, dijo.

Además, se mostró a favor de gritarles a los hijos cuando sea necesario.

“Si hay que gritar, se les grita, obviamente sin agresiones, pero si tienes que levantar la voz y hacer ver quién manda en casa, y quien es el papá y que ellos tienen que obedecer y hacer caso yo no le veo absolutamente nada de malo, pero ella sí, ella ve muchas redes, en las redes están inundadas de que no le puedes gritar a tus hijos”, manifestó.