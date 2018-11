Mario Hart tras declaraciones de Leslie Shaw: "El que está feliz no le hace caso a cosas insignificantes"

No se queda callado. Luego que la cantante Leslie Shaw declarara que mantuvo una relación sentimental con el chico 'reality' Mario Hart porque "estaba aburrida", el piloto no dudó en responder.

En entrevista con el diario Trome , Hart sostuvo que está cansado que su ex pareja siga hablando de él tras cuatro años que terminaran la relación.

“Mi relación con Leslie terminó hace casi 4 años y hasta el día de hoy tiene que seguir mencionándome, es lo que no entiendo... yo creo que ella debería buscar los medios para generar titulares por ella misma, que hablen de su música. Cuándo vamos a ver un titular de Leslie Shaw con algo de la música, no siempre (es sobre) Mario Hart”, declaró el piloto al medio.

Sobre la declaración de la cantante, Hart comentó: "Ella dice que estuvo conmigo por aburrimiento, en todo caso lo supo aprovechar bastante bien porque empezó a salir en las radios, a hacerse conocida por su música”. No obstante, declaró que no le incomodan "para nada" los comentarios de Shaw y aclaró que no iba responderlo porque "el que está feliz, contento y tranquilo no le hace caso a cosas insignificantes".

"Estoy tranquilo con mi esposa, en mi matrimonio. Ahora con el lanzamiento de mi nueva canción, no tengo nada que decir de los demás". agregó Mario Hart, quien también comentó sobre su situación legal tras ser denunciado por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica cuando contrajo matrimonio con Korina Rivadeneira.

"La diligencia fue suspendida hasta marzo, y sigue su curso, los procesos son largos. Confiamos en la justica", concluyó el piloto.