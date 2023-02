Luego que la candidatura de Luciana Fuster en el Miss Perú 2023 desatara todo tipo de comentarios, Marina Mora salió al frente para defender la participación de la integrante de “Esto es Guerra” en este importante certamen.

En declaraciones para el programa “América Hoy”, la empresaria consideró que la chica reality cuenta con una excelente preparación para representar al Perú en un concurso de belleza internacional.

“Luciana es una chica muy preparada, ha trabajado desde muy chica para ser Miss Perú, creemos que tiene buena oratoria, buena pasarela, desenvolvimiento escénico, está trabajando en lo que es ‘acting’ durante toda su vida. Ella es una chica que va bastante preparada”, dijo Marina Mora.

“A Luciana nosotros la hemos tenido aquí, en Marina Mora Escuela, ella fue Miss Teen Model Perú 2015, la queremos, la valoramos y obviamente le mandamos toda la buena vibra”, agregó la exreina de belleza.





¿Brunella Horna en el Miss Perú?





Marina Mora también vio con buenos ojos que Brunella Horna sea una de la candidatas del Miss Perú. En ese marco, le recomendó a la esposa de Richard Acuña animarse a postular a este certamen.

“Me parece que reúne todas las cualidades, ojalá que Brunella se anime, obviamente desde aquí le desearíamos toda la suerte y bienvenida a prepararse con nosotros cuando quiera. (…) No la he visto (a Brunella) caminando en pasarela, pero tú sabes que para los concursos es importante el tema del ‘acting’, del desenvolvimiento escénico, del performance. Obviamente cuando hay preparación, hay buenos resultados”, precisó.