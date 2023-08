El set del magacín matutino ‘Arriba mi gente’ se llenó de alegría con la visita de 6 de los 12 integrantes de la tercera temporada del reality de cocina ‘El gran chef famosos’.

En esta oportunidad, Santi Lesmes recibió a sus nuevos compañeros, Mariella Zanetti, Sirena Ortiz, Josi Martínez, Rocky Belmonte y Christian el ‘Loco’ Wagner; quienes contaron qué expectativas tienen de su participación en esta nueva aventura.

Rocky Belmonte dijo haberse sorprendido con su convocatoria. “Yo estaba en México, hacía mis reels, mis cositas, muy local, muy fuera de los reflectores y me llamaron”, comentó. Mientras que el tiktoker Josi manifestó estar muy feliz. Prometió hacer algo rico ya que tiene cierta experiencia. “Vamos a cocinar rico, ojalá que no queme esa cocina. En mis redes hago una sección de ‘Josi cocina’ y cocino rico”, sostuvo.

De igual manera, Sirena Ortiz confesó que podría tener ciertos trucos bajo la manga, que incluirían a su gemela, causando la suspicacia en sus compañeros. “No lo puedo decir (como diferenciarnos) se van a dar cuenta”, señaló entre risas. De otro lado, el ‘loco’ Wagner sorprendió revelando que sí cocinaba. “Yo he confesado que la cocina no es mi fuerte, pero sí cocino. En mi programa (de radio) doy tips de cómo no se deben hacer ciertos platos”, contó.

Sin embargo, de quien hubo quejas, fue de la participante Zanetti, a quien se le acusó de saber cocinar bien. “Yo he sido bien honesta, yo cocino a diario en mi casa, es verdad, pero hay platos que no conozco, en postres soy una bestia”, apuntó. Agregó un mensaje para su principal detractor: “Santi, tranquilo, no tengas miedo”. La nueva temporada se inició el último lunes a las 8:00 de la noche.





