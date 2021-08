Mariella Zanetti alertó a sus seguidores este viernes tras desmayarse en vivo en el programa “En boca de todos”. La actriz reveló que se trataron de dos desmayos, uno en vivo y otro, cuando mandaron a corte comercial.

“Es la primera vez que me pasa. Dentro del programa empecé a sentirme mareada y les dije a los chicos: ’agárrenme, porque siento que me voy a caer’. Yo me he estado aguantando para que se vayan a corte”, comentó la exbailarina al diario Trome.

Asimismo, Zanetti afirmó que la observaron de inmediato. “Me desmayé dos veces, una en vivo y nuevamente cuando me recuperé fuera de cámaras. Felizmente en el canal inmediatamente me atendieron”, añadió.

Sobre los motivos, Zanetti confesó que ha tenido una semana complicada . “Hasta se me ha bajado la presión. Yo creo que esto debe al estrés de la semana, por el tema de que mi hija se ha ido de viaje, también no comí bien en la mañana, ni tomé desayuno”, detalló.

Finalmente, Zanetti comentó que sus amigos y seguidores le están escribiendo muy preocupados por su estado y que esto sería “producto de un cúmulo de emociones de varios días”.

