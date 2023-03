Sin pelos en la lengua. La cantante y compositora Marie Cherry Pop no dudó en utilizar sus redes sociales para reprochar a una supuesta fanática, que le habría solicitado dinero para el concierto de The Weeknd .

Marie Cherry Pop, muy molesta e incómoda, publicó los mensajes que le había enviado una fan a su Instagram. Algunos usuarios reprocharon el accionar de la artista, señalándola como ‘exagerada’.

La joven, cuya identidad se desconoce, le había escrito a Marie que le faltaba 250 soles para las entradas del conocido cantante americano, The Weeknd. “Me falta 250 soles, si no voy a verlo me voy a deprimir. Hoy es último día. Por favor, te sigo desde hace años. Es para mi hermana y para mí que somos fans de él”

Ante ello, la cantante escribió en su Twitter las razones por el que no ayudó a la supuesta fan. “1. Entre tantas causas justas… alguien realmente se conmoverá por esto?”; “2. ‘Te sigo desde hace años’ primera vez que me escribe en su vida” y “3. A mí también me hace falta plata para ir a ver a The Weeknd”, aclaró.

1. Entre tantas causas justas…Alguien realmente se conmoverá por esto?

2. “Te sigo desde hace años” primera vez que me escribe en su vida

3. A mi también me hace falta plata para ir a ver a the weeknd pic.twitter.com/3CIwJ2kDm2 — Marie (@MarieCherryPop) March 12, 2023





Usuarios critican a Marie Cherry Pop por exponer a fan

Algunos usuarios en redes no estuvieron de acuerdo con el accionar de la conocida cantante peruana. “Hubiera sido una excelente campaña si hubieras ayudado a un fan a conseguir algo”; “Y ahí murió lo que llamas ‘carrera’, exponiendo a un seguidor que no hizo nada malo”, fueron algunos de los comentarios.

La cantante no se quedó callada y contraatacó: “¿Campaña para qué? Ni que me hubiese pedido entradas para un concierto mío”, finalizó.

