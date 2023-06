Maricielo Effio decidió pronunciarse tras los descargos del doctor Víctor Fong, quien negó una mala praxis y la responsabilizó por los resultados de su operación acusándola de no cumplir con los requerimientos postoperatorios.

En conversación con Perú 21, la bailarina aseguró que los argumentos del cirujano son totalmente falsas y que asistió a todas las sesiones de masajes y drenajes. En tal sentido, acusó al médico de fabricar pruebas para deslindarse de la presunta negligencia.

“Desmiento categóricamente las calumnias y las injurias que me ha levantado él esta mañana. Tengo todas las cámaras de la Municipalidad que registran que asisto a las sesiones desde el día uno hasta el final. Utilicé cinco tipos de fajas todos los días, dormí 24/7 con todas las fajas hasta después que vine a Miami. Nunca dejé de ir a un masaje. Él ha inventado esto para defenderse porque no tiene otro recurso” ; aseguró.

La artista adelantó que mostrará todas las pruebas que desmienten al doctor Fong en la demanda penal que iniciará en su contra en los próximos días.

“Él va tener que responder a las calumnias al pretender decir que no he cumplido con el tratamiento. Ese registro de asistencia él lo ha creado con sus asistentes porque cuando yo iba a las sesiones nunca me hicieron firmar algún registro . (Él dice eso) porque no tiene cómo defender algo que hizo mal”, comentó indignada.

Sobre la suma de dinero que el médico le habría entregado, Maricielo Effio aseguró que esta fue para que se someta a terapias en Estados Unidos que le ayuden a mejorar el aspecto de su abdomen, pero esto nunca sucedió. Ante ello, exige que se haga cargo de los costos de su tercera cirugía.

“Esta pequeña suma que él me dio fue para que yo me callara la boca y venga a hacerme sesiones aquí a corregir en algo mi abdomen, cosa que no pasó. Cuando una persona no ha cometido ningún error no tiene por qué darte dinero. Tengo un documento extrajudicial donde él busca que yo no hable si es que sucedía algo peor con mi abdomen. Nunca lo llegué a firmar”, añadió.