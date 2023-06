Maricielo Effio vive un verdadero calvario tras ser operada por el doctor Fong. La actriz brindó un enlace desde Estados Unidos para contar el drama que viene atravesando por una presunta mala praxis por parte del cirujano, quien le realizó una mini abdominoplastia.

Según contó en el programa de espectáculos, el doctor Fong nunca advirtió los riesgos de la cirugía. Tras mostrarse disconforme con los resultados del aspecto de su vientre, la sometió a una segunda operación pero tampoco quedó conforme.

La artista asegura que increpó al doctor y este se comprometió a financiar los gastos de su intervención en Estados Unidos. Sin embargo, decidió bloquearla y hasta el momento no obtuvo respuesta.

“Lo que solicito con justicia, porque es lo que merezco, es que simplemente se me reconozca el costo de mi intervención aquí (Estados Unidos) No pido más ni menos, no estoy buscando una compensación económica para mí”, lamentó la bailarina.

En otro momento, Maricielo dijo sentirse indignada con la respuesta que le dio el doctor Fong ante los resultados de su cirugía.

“Se queda callado, me dice: ‘bueno es la reacción de tu cuerpo’. Se excusa con algo que no tiene fundamento ni lógica Es una respuesta antiprofesional. Tengo tres veredictos de tres cirujanos aquí en Miami y concluyen que es una mala praxis, hay un corte mal hecho. Tengo un ombligo atrofiado”, lamentó.

Ante ello, la artista peruana advirtió que iniciará acciones legales contra el especialista si se sigue negando a asumir los gastos de su operación. “Lo único que pido es que se haga cargo de este asunto y si no voy a hacer una demanda. No creo que los tenga (argumentos) porque defender lo indefendible bajo esas imágenes es imposibles”, arremetió.