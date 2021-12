¡Y el día esperado llegó! Maricarmen Marín se alista para dar a luz a Micaela, su primera hija junto al productor Sebastián Martins, quien llega al mundo a través de una cesárea programada para este viernes 10 de diciembre.

A través de sus Stories en Instagram, la conductora de “Mujeres Al Mando” compartió un video en el que mostró que ya se encuentra en la clínica, preparándose para recibir a su pequeña. “Soñamos tanto con este día. Aquí te esperamos mi vida”, escribió junto al clip.

En tanto, en el magazine de Latina, se mostró un audio enviado por la cantante en el expresó como se siente. “Buenos días chicas, aquí estoy feliz, emocionada. No saben como he soñado con este momento, me he imaginado tanto este momento que realmente es inexplicable, me faltan las palabras”, indicó.

“Ya estamos en la cuenta regresiva es muy probable que tenga en las próximas horas a mi Mica en mis brazos y quiero aprovechar para agradecer infinitamente su amor y también de todas las personas (que han estado pendientes de ella)”, se le escucha decir al final.

Maricarmen envía audio

Su primer bebé

Recordemos que fue en julio pasado que Maricarmen Marín confirmó, a través de sus redes sociales, que estaba embarazada y tenía cuatro mese de gestación, luego de varios meses de especulación sobre su estado en los que, incluso, se ausentó de la conducción de “Mujeres Al Mando”.

“¡Sí, seré mamá! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mí laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto. Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos para entregarte nuestra energía protectora”, anunció en su cuenta de Instagram.

