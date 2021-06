Hace un par de días la conductora Magaly Medina señaló en su programa que Maricarmen Marín se encuentra en la dulce espera, fruto de su relación sentimental con el productor Sebastián Martins.

“Cada día hay más embarazos en la farándula y debe se el resultado de la pandemia. Bueno, Maricarmen Marín está en la dulce espera aunque aún no lo ha anunciado públicamente... Nosotros contamos con información privilegiada que así lo prueba”, señaló la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Pese a que la cantante no ha confirmado ni desmentido lo dicho, si utilizó las redes sociales para enviar un mensaje a sus fans. A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de “Mujeres al mando” compartió un emotivo mensaje.

“Lo más bonito siempre es leerlos ¡Gracias por tanto amor! No dejes de soñar, trabaja en tus sueños, todo es posible”, escribió junto a una fotografía suya en la que aparece sonriente y con una casaca donde se lee: “#CabezaEnAlto”.

Como se recuerda, el pasado 6 de mayo Maricarmen Marín utilizó sus redes sociales para nformar a sus seguidores que se alejará de las pantallas y no participará de los programas “Mujeres al Mando” y “Yo Soy Perú” por algunas semanas, mientras se recupera de una fuerte lesión que sufrió.

“Tuve una lesión el sábado y estoy cumpliendo con el descanso médico. Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien. Es por eso que no me verán algunos días en ‘Yo Soy’ y ‘Mujeres al mando’”, escribió Maricarmen en sus redes sociales.

“Gracias a mi casa Latina por darme todas las facilidades para recuperarme. A mis compañeros y amigos millones de gracias. Estamos conectados, por mis redes sociales les voy contando todo. Como siempre, gracias por su amor”, añadió Marín en su mensaje.

VIDEO RECOMENDADO

Maricarmen Marín revela cómo fue su pedida de mano en Las Vegas

Maricarmen Marín revela cómo fue su pedida de mano en Las Vegas