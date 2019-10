Ya pasó la página. Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vértiz, se pronunció luego que en ‘El valor de la verdad’ se revelara que su expareja Gino Pesaressi le había sido infiel con Vania Bludau cuando ambos todavía mantenían un romance.

A través de su cuenta de Instagram, la joven empresaria y madre de una pequeña junto a el 'exguerrero’ rompió su silencio desde Cancún, lugar hasta donde viajó para acompañar a una de sus mejores amigas en su despedida de soltera.

“¡A huevo wey! Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para ser feliz! Me mantengo sólida en mi ley; todo es cuestión de actitud. Mega orgullosa de la mujer que soy”, sentenció expareja del integrante de “Esto es guerra”.

FUERTES REVELACIONES

“¿Le fue infiel Gino Pesaressi a su expareja contigo?”, preguntó el conductor Beto Ortiz a Vania Bludau el pasado sábado en la última edición de ‘El valor de la verdad’. La modelo respondió afirmativamente y el polígrafo confirmó la información con un “Verdad”.

“Es algo de lo que me arrepiento, ha sido un momento en que simplemente no he pensado, estaba más chica. Como mujer en este momento no me gustaría que me pase lo mismo. Ya después de que sucede es que me pongo en los zapatos de la otra persona cuando no debería ser así. Debió ser antes”, expresó en ese momento la ex Agua Bella.

“Estuvimos juntos trabajando en un programa, él recién empezaba con su novia y después de meses nos encontramos en una fiesta, tragos van, tragos vienen y sucedió lo que sucedió”, reveló la modelo, quien afirmó que en aquel evento estaban diferentes personajes de la televisión y “demasiado alcohol”.