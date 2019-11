Mariana Vértiz ha decidido dejar de lado los problemas en torno al fin de su relación con Gino Pesaressi. Y,en su lugar, la hermana de Natalie Vértiz ha preferido invertir su tiempo en disfrutar de su romance con Diego Callegari.

A través de su cuenta de Instagram, la mayor del clan Vértiz compartió una romántica fotografía junto a su nuevo ‘galán’ -tomada en la celebración de su cumpleaños número 30-, que iba acompañada de una emotiva dedicatoria que hizo suspirar a más de uno de sus seguidores.

“Mi chico lindo del Quiñones, doy gracias por ti! Por ser tan bueno, lindo, amoroso, engreidor, comprensivo y muchos atributos más, que no me quedaría espacio en un post para describirte. Eres lo mas lindo que me trajo el 2019, Gracias por tanto”, se lee en la publicación que en casi una hora ha superado los 16 mil ‘me gusta’.

Hace un par de semanas, durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, la modelo Vania Bludau sorprendió a todos tras revelar que Gino Pesaressi le fue infiel a Mariana con ella. Tras este hecho, la rubia, lejos de prestarse para la polémica, prefirió hacer pública su relación con Callegari, con quien estaría saliendo hace más de medio año.