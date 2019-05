Mariana Vértiz a quienes critican cómo disfruta su soltería: "Si quiero me 'chapo' a medio Perú"

Tras recibir una ola de críticas por ser 'ampayada' besando a un joven en una fiesta, la modelo Mariana Vértiz le respondió a sus seguidores en las redes sociales que se encuentra soltera luego de su separación con Gino Pesaressi.

"No estoy con nadie. Yo sabré cuánto tiempo es prudente para rehacer mi vida. Todo a su debido tiempo", comentó la hermana de Natalie Vértiz en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, un cibernauta cuestionó su actitud al ser captada en situaciones cariñosas con otro sujeto, pero Mariana Vértiz no se calló y sorprendió con su respuesta.

"No fueron 3, fueron 6. Y si quiero me 'chapo' a medio Perú y no te debería de importar y menos juzgar", sostuvo la expareja de Gino Pesaressi.



