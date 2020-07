En una reciente entrevista en el programa “Magaly TV, la firme”, la presentadora de televisión María Pía Copello reconoció, entre lágrimas, que extraña mucho a su familia, sobretodo a su hermana Anna Carina, quien hace algunas semanas reveló que superó el coronavirus.

Al ser consultada por lo primero que hará una vez que la pandemia del coronavirus ya no sea un peligro, la expresentadora de “Esto es guerra” dijo que se reunirá con su familia, pues son muy unidos.

“Lo primero que quisiera hacer es estar con mi hermana y mi mamá, todas juntas. No quería ponerme así, pero ha sido una etapa difícil porque la preocupación que hemos tenido por mi hermana ha sido enorme, muy grande. Esperamos cualquier cosa. Gracias a Dios ella está muy bien, está recuperada, pero lógicamente tengo ganas de estar con ella”, contó.

“La tecnología, al menos, nos ha ayudado a estar juntas. Conversamos bastante y nos vemos, pero lógicamente somos bastante unidas las tres y nos extrañamos un montón. Se extraña a la familia con la que uno está acostumbrado a andar. Pronto estaremos todos juntos y espero con ansias ese momento”, añadió María Pia.

Asimismo, en otro momento de la entrevista, María Pía Copello también señaló que ha sido muy difícil superar esta etapa en confinamiento; sin embargo, con la ayuda de sus hijos y su esposo, ha logrado pasar grandes momentos.

“Si bien no ha sido muy feeling, han sido meses bien intensos. Ha sido un reto para todos los padres y creo que no lo he hecho mal. He tenido mis días de adaptación, no ha sido fácil. De histeria y estrés. Ellos me han aguantado a mí y yo a ellos, ahora sí he sido madre 24/7”, precisó María Pia.

“Todos hemos colaborado, los chicos se han portado bien y ahora nadie va a ir al colegio, todo va a ser online hasta diciembre y tenemos que seguir cuidándonos… Mi marido me ha apoyado un montón, el hace algunas tareas con los chicos y nos repartimos las tareas del hogar”, agregó en su mensaje.

