El programa “Mande quien mande” descubrió este martes cuál fue el triste final del cerdito que fue rescatado cuando era arrastrado por el río Chillón. La verdadera dueña conversó con María Pía Copello y reveló qué pasó luego del rescate del animal.

Mery Malqui denunció en el magazine que desafortunadamente no logró recuperar a su cerdo porque sus vecinos decidieron comérselo sin su autorización. Al oír tremenda revelación, María Pía no pudo ocultar su asombro frente a cámaras.

“¿Cómo? No puede ser, o sea que el héroe de la noticia se llevó al chancho y lo van a repartir entre los vecinos, pero si ahí está la dueña ya apareció, deberían devolvérselo”, cuestionó la influencer.

Dueña del chanchito rescatado hace denuncia

¿Qué dijo la dueña del cerdo?

La mujer que dijo ser la dueña del animal cuestionó que las personas hicieron denodados esfuerzos para rescatar al chanchito solo para comérselo, lo que representa una gran pérdida económica para ella.

“Fui y me dijeron: ‘sí vecina está aquí en una casa lo hemos metido’ y les digo cómo va ser porque yo quería llevármelo, pero me dicen ya no se va poder (...) El chancho lo hemos rescatado una mancha de personas para poder comerlo y repartirlo”, narró la mujer.