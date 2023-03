María Pía Copello apareció en Mi mamá cocina mejor que la tuya con su madre Luchita, y admitió sentirse a gusto en el espacio de Ethel y Yaco. “Estuve muy contenta de estar en el programa, me divertí mucho”. Aunque no crea considerarse una experta de cocina, María Pía aún así asegura: “Mi mamá y yo sí sabemos cocinar, además, hacemos una buena dupla. Y aunque me tiré el aceite encima, creo que mi plato me salió bueno”.

Cuando se grabó el programa, ella admitió entre tomas que siempre tuvo en cuenta el cuidado de su cuerpo: “Cuido mucho mi figura al igual que mi mamá, todos nos cuidamos... Es difícil cuidarse, hay que tener mucha fuerza de voluntad, esa es la verdad”.

Frente a su adversario en el concurso, Carlos Vílchez, solo tuvo esto que decir: “Me tenía harta, quería robar cámaras como siempre, todos los días quiere robar cámaras. Además, él llegó a hacer trampas, él dice que no es tramposo, pero que no lo hayan ampayado, es otra cosa, y hasta su mamá reafirma lo que digo” (risas). Y también le dijo: “Carlitos, ¿cuantas veces te he aconsejado cómo debes ir vestido a un programa de televisión?, cómo vas a venir así”.

Mi mamá cocina mejor que la tuya se da todos los domingos a las 7 de la noche, por América Televisión.