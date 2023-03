Joselito Carrera se encuentra en el ojo de la tormenta tras protagonizar un altercado con agentes de la Policía Nacional que lo intervinieron en aparente estado de ebriedad junto a una exmodelo. Tras este bochornoso incidente, el conductor se presentó en el programa “Mande quien mande” para dar su descargo.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el presentador aseguró que los agentes policiales le faltaron el respeto y que “hay formas” en dicha intervención que él no considera adecuadas. Ante la falta de mea culpa, María Pía Copello no dudó en increparlo por no reconocer su falta.

“Has dicho frases lamentables y ofensivas… pero hoy lunes ¿Cuál sería tu mea culpa? (…) Más allá de todo te veo como indignado, resentido, no te veo como que: ‘bueno me porté mal, no debí hacer eso, la fregué, pido disculpas’, porque todos tenemos derecho a equivocarnos ¿no?”, dijo la influencer.

María Pía también cuestionó a Joselito Carrera por las desafortunadas frases que dijo durante la intervención policial, y le pidió respetar a las autoridades.

“Tenemos que darle una posición a la Policía, tenemos que respetar a la Policía, ellos son la máxima autoridad, si nos piden nuestros papeles o lo que sea pues debemos dárselos, y más aún si somos culpables, hemos tomado, estamos cometiendo una gran falta, no podemos ponernos faltosos pues”, increpó.

Joselito Carrera realiza su descargo tras incidentes con policías

¿Qué dijo Joselito Carrera?

El presentador se mostró indignado al considerar que la forma que los policías lo intervinieron en Punta Hermosa no fue la correcta.

“Es prepotente, él quería que porque es autoridad yo acate todo lo que decía (...) Porque es la forma, él viene con una actitud, con un tono y forma de hablar. A ella la quieren enmarrocar y a mí también. Respetos guardan respetos”, sostuvo.