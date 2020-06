María Grazia Gamarra salió al frente y respondió a la ola de críticas que surgieron en su contra luego que una usuaria de Twitter la acusara de haberla maltratado al interior de un restaurante de comida rápida.

Entre todos los comentarios negativos que se hizo contra la protagonista de ‘Mi amor el guachimán’ llamó la atención el de la también actriz Mayra Couto quien aseguró que Gamarra la llamó “foca” aunque no dio más detalles de este incidente.

“A mí me llamó foca”, escribió Couto en ese momento.

Al respecto María Grazia se pronunció en su cuenta de Instagram y aseguró que lo mencionado por Couto sería una equivocación y agregó que esta situación está generando odio en contra ella y de su familia.

“A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, tan solo nos veíamos en los pasillos del Gran Show y con quien nunca he tenido la oportunidad de compartir una conversación más allá del programa, quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque lo único que se ha generado es odio”, escribió Gamarra.

En relación al supuesto maltrato contra la empleada del restaurante, la artista dijo que también ha tenido un trabajo similar y “jamás ha tenido una actitud desmesurada con nadie”.

