María Fe Saldaña sacó las garras por su relación con Josimar en una transmisión en vivo de Instagram. Luego de que la criticaran por volver con el hombre que la dejó embarazada hace casi dos años y se fue a Estados Unidos, donde incluso se casó con otra mujer, utilizó esta red social para responderle a sus detractores.

La influencer se pronunció por primera vez sobre el tema y aseguró que no le importa la opinión de quienes le dicen que no tiene amor propio, pues ella decidió perdonar y luchar por su familia, como muchas mujeres lo hacen.

“Creo que todas las mujeres perdonan, sea un mensaje o qué. Algunas chicas luchan por su familia, algunas mamás también, yo quería luchar por mi familia, ¿cuál es el problema? La decisión la tomé yo y si me equivoco, soy yo la que va a pagar las consecuencias”, declaró en su cuenta.

Asimismo, comentó que nunca ha defendido a Josimar y que, cuando no estuvo con él, no se pronunció sobre su vida: “Es el papá de mi hija y haga su vida lo que quiera, no hable mal o bien porque una señorita nunca tiene porqué sacar todas su cosas en público”, precisó.

Como se recuerda, María Fe y Josimar se conocen desde el 2020 y tuvieron una relación sentimental hasta una presunta infidelidad del cantante de salsa con una joven colombiana en agosto del año siguiente.

Casi en paralelo, la influencer peruana confirmaba su embarazo con imágenes de su ecografía en una publicación de Facebook, donde aseguró que criaría sola a su bebé y que la esperaba con mucho amor.

Cabe agregar que, a finales del mismo año, 2021, el líder de ‘Josimar y su Yambú' se casó con la cubana Yadira Cárdenas en Estados Unidos, matrimonio que hasta la fecha no se ha terminado legalmente.





