María Fe Saldaña, actual pareja del cantante Josimar, rompió su silencio tras ser acusada por Gianella Ydoña de impedir que se comunique con su hijo. La joven madre emitió un comunicado para defenderse y negó haber colgado las llamadas entre el menor y ‘La protagonista’.

Según explicó, desde que inició una relación sentimental con el cantante salsero cuidó a su hijo como si fuera suyo y negó se sienta incómoda con que Gianella Ydoña converse vía telefónica con el menor.

“La mamá del bebé de Josimar indica que yo colgué una videollamada que tenía con su bebé, es totalmente falso. El hecho que yo pasara por detrás en ese momento, no quiere decir que yo colgué esa llamada, a pesar que no estoy de acuerdo con la conversación que escuché y no estar de acuerdo con el hecho que se grabe la videollamada como buscando algún motivo para desacreditarnos”, señala el comunicado de María Fe.

La pareja del intérprete de “Con la misma moneda” también aprovechó para lanzarle fuertes dardos a ‘La Protagonista’ tras ser tachada de intimidar a su hijo para que no hable con ella.

“Para mí no solo es el hijo de Josimar, también lo siento como mío, porque lo he tenido conmigo desde muy pequeño Y ME SIENTO MÁS MADRE QUE CUALQUIERA”; cuestionó.

María Fe Saldaña evitó finalmente pronunciarse sobre los problemas legales entre Josimar y Gianella Ydoña por la tenencia de su hijo.

“Agradeceré no involucrarme más en este asunto, que solo le compete a los padres del bebé. Del mismo modo, espero puedan llegar a un acuerdo beneficioso para ambos, sobre todo, por el bien del bebé que lo único que sabe es dar AMOR”, concluyó.