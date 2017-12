Marco Zunino: “He querido alejarme de la televisión”

El actor Marco Zunino aseguró que se tomará un descanso de la pantalla chica y que se dedicará a sus proyectos personales. Sin embargo, no descartó volver en algún momento.

“He querido alejarme un tiempo de la televisión. Hay cosas nuevas y la animación es algo que me gustaría seguir haciendo en algún momento. Hubo propuestas para seguir haciendo ficciones, pero, ante todo, he puesto otras prioridades, lo que no significa que no vaya a volver a la pantalla chica”, manifestó Zunino a Perú21.

Asimismo, el actor declaró: “A veces necesito tomar un avión e irme para hacer otras cosas en el extranjero. Si me meto en un proyecto de nueve meses, no podría moverme del Perú. Sé que se están haciendo cosas interesantes, hay proyectos muy buenos en televisión, así que no descarto volver en algún momento”.