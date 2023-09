En una reciente entrevista, Marco Romero se animó a opinar sobre la situación vivida por Milena Warthon, quien aseguró que no la enfocaron mientras entonaba el Himno Nacional antes del partido entre Perú y Brasil.

Romero comentó que, durante los partidos de la selección, la atención del público se encuentra enfocada en el partido y no en otros aspectos. “Es un partido de fútbol, tú vas a ver fútbol, lo que hay más alrededor es un complemento que no necesariamente toma la atención de la gente. La gente está muy emocionada por ver el partido” , declaró para diario El Popular.

El cantante, quien ha tenido la oportunidad de acompañar a la selección peruana en diversas ocasiones, aseguró que la atención máxima se la lleva el fútbol, pues es lo que los hinchas esperan ver.

“Yo he cantado antes en el estadio, en finales, en partidos de liga, en partidos de selección. He acompañado a la selección en Copa América, he estado en Qatar, y tú no eres la atención, la atención es el fútbol” , explicó.





