El actor argentino Marcelo Oxenford ofreció, este miércoles 21 de diciembre, una recompensa por la visa y pasaporte de su esposa Yvonne Frayssinet tras ser víctimas de robo hace unos días cuando delincuentes ingresaron a su departamento en Surco.

Pese a que se llevaron sus joyas y todos sus artículos de valor, el también conocido ‘Mariano Pendeivis’ de ‘Al fondo hay sitio’ solo se mostró preocupado por los documentos de Yvonne Frayssinet, pues tienen un viaje laboral en unos meses.

“Yo pido un favor, señores ladrones, yo no pido que me devuelvan algo porque sé que no van a devolver. Lo único que les pido, se han llevado el pasaporte de Yvonne con la visa y nosotros tenemos un viaje de trabajo en marzo a Estados Unidos, y sacar el pasaporte es imposible conseguirlo más la visa”, dijo el actor en un enlace con ‘América Hoy’.

Movido por la desesperación, incluso ofreció recompensa para la devolución del pasaporte y visa de su esposa. “Por favor, voy a gratificar si alguien me dice que lo encontró en la calle. Voy a dejar mi número 999 281 598. Por favor, se los voy a agradecer, no quiero otra cosa”, agregó.

¿Qué le robaron a Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet?

En medio de la celebración por el destape de la estrella de Yvonne Frayssinet, también conocida como ‘Francesca Maldini’ en el Paseo de la Fama de América Televisión en Pachacamac, donde asistió Lucía Oxenford, el argentino habló sobre este lamentable episodio.

Marcelo Oxenford reveló que los delincuentes se habían aprendido la rutina de Yvonne y aprovecharon ese momento para cometer el atraco: “nos desvalijaron todo, joyas, platería”, declaró el actor.

