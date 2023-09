Martha Valcárcel no se quedó callada frente a los ataques que ella y su hija Milett Figueroa recibieron de la prensa argentina sobre ‘Bailando 2023′. Ambas fueron acusadas de agobiar a los maquilladores del reality de baile y actuar como divas.

Como se recuerda, hace unos días los conductores de América TV de Argentina lanzaron la misiva leyendo en vivo supuestos comentarios de los maquilladores, donde decían que la odiaban y que la mamá pedía que la maquillen a su antojo. Incluso, señalaron que Doña Marthita les daba instrucciones de cómo hacer su trabajo.

Con esto, no solo fueron tildadas como divas, sino que Gastón Ferrari, productor de Lam (parte del canal América TV), salió este miércoles a hablar en ‘América Hoy’ confirmando el supuesto trato de ellas hacia al equipo de maquillaje, lo que provocó la furia de Valcárcel.

Al momento, la señora llamó al programa para aclarar los hechos y sostuvo que, para empezar, Ferrarri no está relacionado al reality: “quería aclarar que el señor Gastón Ferrarri no tiene nada que ver con Bailando, cuando quieran pedir una opinión certera hablen con la producción del programa. [...] Él no tiene pruebas”, dijo Martha y señaló que el reality de Tinelli tiene otro productor.

Asimismo, contó que hay otra parte de la historia que no se vio: “les rogaría que completen la versión de Ángel de Bristo (conductor de América) que dijo que a Milett la odian y luego, en el mismo teléfono y en el mismo momento, dijo ‘un momentito, me acaban de llamar la maquilladora diciendo que es mentira, que sí la aman a Milett’”, entonces es un show”, declaró.

Por último, dejó en claro que nunca pidió que la maquillaran ni nada y pidió a la prensa que conozca la versión oficial. Sacó cara por Milett, quien está deslumbrando en la pista: “donde la persona brilla la quieren apagar, pero no van a poder, ella es buena, todos la conocen”, finalizó.

