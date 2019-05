Maluma sorprendió a sus fans: Cantante celebró el Día de la Madre con beso a su mamá

En el Día de la Madre, el cantante Maluma reapareció en Instagram besando en la boca a su madre Marlli Arias y sorprendió a todos sus seguidores de la red social.

"Feliz día amor de mi vida, feliz día Madre", escribió el intérprete de 'Felices los 4' como reseña que acompaña la fotografía que tiene más de medio millón de likes.

Aunque algunos comentarios fueron positivos para la instantánea resaltando el cariño que los une, otros cuestionaron el beso de Maluma y su madre. "Yo a mi madre la adoro pero jamás se me ocurriría darle un beso en la boca... considero que eso es para las parejas", "yo la verdad q no me besaría nunca con mi madre por una cuestión de respeto", "Maluma atrevido", fueron algunos de los comentarios.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del comediante argentino Grego Rosello, quien incluso utilizó el hashtag #AltoEdipoMaluma el cual, en Psicología, alude a sentimientos amorosos del hijo hacía la madre.

Recientemente, el colombiano ofreció un concierto en Lima a la que asistieron alrededor de 5 fans que corearon sus éxitos en el Parque de la Exposición. El artista de 25 años llegó al país como parte de su gira mundial 'Fame'.

