Einer Gilbert Alva León, conocido en la redes sociales como Makanaky, recientemente confesó en una entrevista que su primera experiencia sexual, a la edad de 15 años, fue como participante en una violación grupal.

Desde entonces, diversas instituciones y organizaciones como el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, Flora Tristán y el Ministerio Público no solo han condenados las declaraciones sino que han iniciado una investigación en contra de Makanaky, por lo que el personaje de Internet ha tenido que decir que todo se trató de una broma porque quería ser viral.

Ahora, en entrevista con Reporte Semanal, se reafirma en su postura y asegura que la declaración que dio en el programa de Jonathan Maicelo fue “una broma”.

“Sí fue un invento, una broma, yo no pensé que iba a llegar a más, pero llegó (...) No sé en mi momento de locura lo dije, fue algo falso, no se juega (...) Yo dije por esto me haré viral, es feo lo sé”, dijo.

En esta ocasión, además, ensayó una disculpa y acusó a sus seguidores.

“Yo pido disculpas a las mujeres por hablar eso, mil disculpas, me equivoqué y ahora va cambiar mi vida, ya logré lo que quería”, expresó entre lágrimas.

“Yo tengo seguidores enfermos y seguidores buenos, pero la mitad son enfermos”, agregó.

Enamorado de Magaly

Antes del mea culpa, Makanaky no se detuvo en grabar y publicar contenido para TikTok. Uno de sus últimos videos va dirigido a Magaly Medina, quien lo ha criticado duramente desde que se conoció la declaración de violación del influencer.

“Quiero dirigirme a ti porque estoy enamorado, he visto tus programas, tus ampays y me parecen fantásticos, sueño en ti Magaly, en mi camita estoy acurrucadito y sueño en ti. Te quiero mucho, demasiado, tengo sueños húmedos contigo. Te amo, Magaly Medina, te amo, te amo, eres el amor de mi vida. Sueño todas las noches contigo”, dijo.





VIDEO RECOMENDADO