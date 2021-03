A inicios de marzo, la conductora Maju Mantilla reveló que se contagió de COVID-19 -al igual que su compañera de “En boca de todos”, Tula Rodríguez- y se aisló de su familia. Ahora, casi 2 semanas después, la presentadora de TV reveló que superó la enfermedad y ya puede reencontrarse con sus seres queridos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de televisión y exreina de belleza del Miss Mundo aseguró sentirse muy feliz porque este sábado podrá abrazar nuevamente a su familia. Además, agradeció a todos los que le enviaron mensajes de apoyo.

“Hoy es sábado, mi corazón está completito y saltando de alegría, llegó el momento, estoy esperando todos despierten y correr a abrazarlos y juntos agradecer a Dios porque somos una familia y porque ya puedo estar con ellos. Gracias a todos por acompañarme con tan lindos mensajes, ya no puedo dejar de sonreír”, escribió Maju en su red social.

Asimismo, Maju Mantilla aprovechó su publicación para sincerarse y contar detalles de su lucha contra la COVID-19. Según dijo, sus hijos fueron “muy responsables” al mantener el distanciamiento social.

“Estoy despierta desde las 6 a.m. y hoy es un día distinto. Estos últimos días han sido larguísimos para mí, he estado muy sensible, tenía mi pensamiento en que llegue el momento de acercarme y abrazar a mis hijos y decirle una vez más a mi esposo cuanto lo amaba. Mis niños han sido muy responsables sabiendo que mamá tenía que estar aislada para proteger a todos, pero el sólo hecho de que me pregunten frecuentemente cuántos días faltaban o si ya podían abrazarme, me partía el corazón”, escribió la exreina de belleza.

“Quiero agradecer la paciencia y la gran empatía de los doctores, les comunicaba sobre mis preocupaciones y les hacía la misma pregunta cada día, (estaba muy ansiosa) y es que los últimos días el doctor me solicitó una radiografía de mis pulmones para ver que todo marchara bien y unos análisis de sangre. Debí esperar los resultados para asegurarme que ya estaba lista para estar con mi familia (es mejor ser precavidos por el bien de todos)”, añadió la presentadora de TV.

