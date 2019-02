Maju Mantilla celebra 7 años de matrimonio con estas fotos y recuerda el inicio de su historia de amor 

Maju Mantilla cumple siete años de casada y decidió compartir con todos sus fanáticos algunas fotografías inéditas de su matrimonio. La publicación de la ex reina de belleza tiene miles de likes por parte de todos sus fanáticos en Instagram.

"Un día como hoy, hace 7 años, nos casamos en mi bello Trujillo. Que Dios siga bendiciendo nuestra relación y nuestra familia", escribió Maju Mantilla en las postales relacionados a su matrimonio.

"Feliz aniversario", "lucen muy lindos", "muchas bendiciones para tu casa y tu bello matrimonio", "¡viva el amor!", "no hay nada como estar casada con el amor de tu vida", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la cuenta Instagram de Maju Mantilla.

"Mi relación con quien ahora es mi esposo empezó en junio de 2005. En 2004 yo ya estaba haciendo algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos para catálogo y en algún momento él apareció en mis fotos, supuestamente era mi esposo en las fotos…. Al segundo día que habíamos trabajado me pidió mi teléfono y le dije que no porque tenía enamorado", contó una vez Maju Mantilla en una entrevista sobre cómo conoció al empresario Gustavo Salcedo.

"Era tan insistente, me invitó a cenar y le dije que no, luego me invitó a ver un partido de fútbol y le dije que no, también me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije no. Desde ahí no me volvió a llamar…. En el 2005 nos reencontramos, luego de ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿ahora sí me das tu número o tampoco?’, me reí y se lo di", indicó la Miss Mundo 2004.

Maju Mantilla manifestó que ella aceptó salir con él, se enamoraron y se casaron en Trujillo. La pareja tiene dos hijos: Gustavo y Luna María.



