Por segundo año, George, el reconocido mago peruano, se presentará este 30 de octubre en el Festival Ilusión de Colombia, en donde dejará el nombre del país en alto.

Al respecto, el artista nacional sostuvo que está muy orgulloso de poder representar al Perú en festivales y que espera al público en el evento vía streamig. Las entradas ya están a la venta en la web: www.TuBoleta.com.

“Este es el segundo año del que formo parte del festival que congrega siempre a grandes exponentes de la magia latinoamericana. La gente del Perú podrá conectarse en vivo a las 6:00 p.m. y disfrutar de buena magia en compañía de toda la familia”, comentó.

Asimismo, George contó que está trabajando arduamente en varios proyectos grandes que verán pronto la luz.

“Eso me tienen muy contento y a los que les estoy dedicando mucha energía, pronto les compartiré más novedades”, dijo.

Cabe señalar que George es indiscutiblemente el mago peruano más reconocido y premiado de la historia, con más de 20 trofeos de prestigio internacional y un currículo envidiable, cuenta con una gran trayectoria nacional e internacional. Se ha presentado en más de 30 países del mundo y realizado grandes espectáculos e ilusiones.

Además, George es un creativo de la magia reconocido mundialmente, habiendo creado efectos para grandes artistas en el mundo incluyendo el famoso David Copperfield, Penn and Teller, Criss Angel y para películas de Hollywood como la de “Now You See Me 2″ de la productora Lionsgate que compró los derechos de uno de sus efectos para el estreno y su Avant Premiere.

Además de mago es actor, escritor y presentador de televisión. Actualmente forma parte de la parrilla de conductores de TVPerú en donde conduce todas las tardes “La Voz Cantante” al lado de Stephany Orúe y Katy Jara, el cual se transmite de lunes a viernes a las 3:00 p.m.