Magdyel Ugaz dio su apoyo a Mayra Couto en medio de la denuncia por acoso sexual que hizo en contra de Andrés Wiese. En las líneas iniciales de su mensaje, la actriz peruana destacó además que hoy en día, ella lucha por superar inconductas que la perjudicaron en el pasado.

Por ello, no dudó en respaldar a la conocida ‘Grace’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’, a quien, incluso, calificó como su “hermana”.

“Muchas veces, a medida que fui creciendo, entendía que para ser parte de esta sociedad tenía que normalizar muchas que me hicieron daño y que hasta el día de hoy aparecen como fantasma en mi vida, trabajo día a día en mi sanación, y sé que tú también lo estás haciendo acá a la distancia, estoy contigo hermana”, señaló Ugaz en su misiva.

Mensaje de Magdyel Ugaz a Mayra Couto. (Twitter)

“HE SENTIDO CÓMO TE ROZABAS CONTRA MÍ”

Mayra Couto reveló que fue víctima de acoso y bullying por parte de su colega, Andrés Wiese, a quien acusó de aprovecharse de las escenas que grababan juntos en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ para tocarla.

“Yo también me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, expresó.

Magdyel Ugaz respalda a Mayra Couto tras su denuncia a Andrés Wiese. (Foto: Instagram)

“Me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces. Diciendo cosas como que yo estaba loca, que cómo era posible que no supiera de lencerías y esas cosas. En ese momento no tenía las herramientas para decírtelo, y ahora las tengo”, agregó.

La fuerte acusación de Mayra Couto se dio luego que una menor de 17 años denunciara a Andrés Wiese por haberle enviado fotos y videos con contenido sexual.

