Diana Noriega protagonizó la semana pasada varios titulares tras confesar en “Magaly TV: La Firme” que tuvo un encuentro con Josimar durante su estadía en Estados Unidos.

Sin embargo, se conoció que la jovencita de 21 años habría pedido dinero a la producción de “Amor y Fuego” a cambio de dar una entrevista para hablar del salsero.

El programa de Willax Tv mostró una conversación con Noriega y quiso cobrarles 800 dólares, pero señaló que producción de Magaly Medina le dio 900 dólares.

“¿De cuánto estamos hablando? Espera estoy con mi manager. Magaly me dio 900 y no voy aceptar nada menos de eso, 800 dólares. Honestamente no aceptaba nada menos, pero ustedes 800... El depósito tiene que ser antes”, comentó en la videollamada.

Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención fue que la joven se ofrecía a exagerar lo sucedido con el salsero. “Si, tú dime, yo lo hago. A lo extremo”, aseguró entre risas la joven.

Cabe señalar que la semana pasada, Noriega contó a Medina que tuvo un encuentro íntimo con Josimar y que hasta le habría pagado unos caprichos.

VIDEO RECOMENDADO

Mujer revela que tuvo intimidad con Josimar: "Pasé la noche con el rey de la salsa" Video: Magaly Medina