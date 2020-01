Magaly Medina se pronunció luego de que Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, confirmara que es autor del audio difundido en el que le mentan la madre. En la edición de anoche de su programa, la conductora lamentó la conducta de exfutbolsita y puso en tela de juicio su profesionalismo como dirigente.

“Ayer transmitimos un audio que se hizo viral, donde gerente deportivo de Alianza Lima nos insulta de una manera tremenda. Yo dije que sería lamentable si el señor era el autor del audio. Hoy, en conversación con una radio, aceptó que él era quien se refirió a mi con tan obscenas palabras y con tan feo vocabulario de grueso calibre. Él dijo que esa situación se dio en un chat privado. En público y en privado, yo no aceptó sus disculpas. Mencionarme a mi madre es un insulto horroroso", señaló.

Asimismo, la periodista descartó estar interesada en temas futbolísticos y dio a conocer que ha recibido amenazas de muerte por parte de aficionados blanquiazules.

"Entiendo que muchos jugadores siguen los ejemplos de sus dirigentes. Muchos jugadores de fútbol me han amenazado de la manera más fea. Desde que he emitido este ampay, no solo he recibido amenazas de muerte de hinchas de Alianza. Así son, yo entiendo que el fútbol desata pasiones. Yo no soy de Alianza, de la U o del Cristal, ni de ningún equipo. He hecho una carrera ampayando futbolistas. Nosotros pusimos el audio en tela de juicio. Qué pena y qué lamentable que un dirigente deportivo se exprese de esa manera. Zevallos confirmó que si me mentó la madre. Dijo que era su voz, pero que era un audio privado. Dice que el respeto de su parte y del club es total. Esa clase de respeto no quiero. Si me van a respetar mentándome la madre, gracias, ahí no más”, manifestó.

Finalmente, Medina criticó duramente a sus colegas que se dedican a la cobertura de eventos deportivos.

“Felizmente, mantengo no me involucro con nadie y mantengo mi independencia periodística. He escuchado solo tibias opiniones en televisión. Así es la sobonería. ¿Quiénes en televisión tienen los pantalones para decirle las cosas a los dirigentes? Vergüenza debería darles, a mí me da vergüenza ver colegas así”, concluyó.

Magaly Medina habló sobre Bengoechea (Magaly Tv. La firme)

¿QUÉ DIJO EN EL AUDIO?

El audio se difundió luego de que Magaly Medina difundiera imágenes de Jean Deza y Carlos Ascues festejando hasta altas horas de la madrugada del pasado domingo.

“Sí claro que estaban con permiso, ese era su día libre y han estado en su casa, o sea, no han ido a ningún sitio. No ha habido ningún escándalo. Lo que pasa es que Magaly es una con***, ¿me entiendes? Ellos tienen que tener más cuidado, pero, más bien, esa es la casa de él...”, se le escucha decir a Gustavo Zevallos.

Posteriormente, en conversación con Radio Nacional, el dirigente lamentó haberse expresado así.

“Quiero explicar un poco el audio que apareció, es un audio mío, el respeto hacia la señora Magaly Medina de parte mía y del club es total. Yo no he dado ninguna declaración pública, fue un comentario en un chat, no lo he debido hacer y lo lamento. No tengo por qué hacer un comentario con el calificativo que apareció, fue una conversación entre amigos, no me justifico y es una señora que merece el respeto y me gustaría que este tema quede zanjado”, aseveró.

Nuevas imágenes de Carlos Ascues en ‘juerga’ de Donny Neyra. (Video: ATV)